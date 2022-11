Karin Lindström CIO-redaktör

Expertens order till cio:n: Vägra spara trots krisen

Våga satsa. ”Backar vi historiskt en konjunkturcykel så ser vi att man hittar vinnarna bland dem som vågat fortsätta satsa och inte bland dem som skurit med osthyvel”, säger Radars vd Hans Werner.

PRO Det ekonomiska läget är mörkt och ledningar och styrelser kommer reflexmässigt att fokusera på att dra ner på kostnader. ”Då är det viktigt att cio:n håller emot. It ska börja kosta mer”, säger Hans Werner, vd på Radar som just kommit med sin årliga rapport State of the nation.