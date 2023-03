Vad är största vinsterna med AI-verktyg som Chat GPT? Det är något som många sysselsätter sig med att räkna ut genom att testa och labba. Bland utvecklare talas det mycket om hur feedbacklooparna kan kortas ner och att man på så vis kan få ut produkter snabbare.

På teknikföretaget Einride som utvecklar hållbara transportlösningar med hjälp av mjukvara och elektriska och autonoma lastbilar är man också inne i en utforskningsfas säger chefen för mjukvarutvecklingen, Oscar Söderlund.

– Många hos oss har varit väldigt nyfikna och testat tidigt och sedan rekommenderat olika användningsområden vi upptäckt för varandra. Men vi har inte börjat med någon mer strukturerad användning.

Underlättar samarbete

Och det han själv tycker har varit den viktigaste insikten är hur det förbättrar samarbetet i hela organisationen.

– De nya verktygen är bredare än bara mjukvaruutveckling och för oss som är ett bolag där flera olika ingenjörskonster och forskning samsas så underlättar de kommunikationen.

Oscar Söderlund berättar att han testat att använda Chat GPT i ett projekt där man tittat på livscykelanalys för utsläpp och kostnader. Och det är något som är centralt för Einrides affärsmodell där man erbjuder helhetslösningar för hållbara transporter.

Det finns ett helt ekosystem med allt som kan behövas – ellastbilar, autonoma lastbilar, laddinfrastruktur, åkerier, mjukvara och så vidare.

– När vi säger att vi ska vara hållbara så gäller det både miljömässigt och ekonomiskt. Ju bättre vi blir på att göra vårt erbjudande kostnadseffektivt desto mer driver vi på elektrifieringen så det är något vi specialiserar oss inom för att bli riktigt bra.

Då räcker det inte med att företaget har duktiga mjukvaruutvecklare och ingenjörer utan man behöver också ta in forskare inom miljö och kostnadsanalys.

Det krävs också ett nära samarbete mellan forskare och mjukvaruingenjörer för att dela kunskaperna om hur en total livscykel ser ut och var det är strategiskt att göra infrastrukturinvesteringar.

– Vi har en mjukvarudriven approach där vi vill utnyttja alla data på vår plattform effektivt genom att arbeta datadrivet och modelldrivet. Samtidigt har våra forskare en oerhört djup kunskap som vi måste förstå för att kunna koda in den kunskapen i mjukvara, säger Oscar Söderlund.

Kan vara en brygga

Och det är här som Chat GPT kommer in och kan användas som en brygga för att öka förståelsen.

– Jag satte mig ner med AI-modellen och de här högnivåkoncepten för att bättre förstå hur de relaterar till varandra, hur de kan byggas med mjukvara och hur andra gör – vilka konventionella metoder som finns. Men också för att förstå djupare vad en livscykelanalys är, vad som ingår och få olika steg förklarade, säger han.

På så sätt kunde han komma förberedd till sina forskarkolleger och sedan gå tillbaka till modellen igen och rätt snabbt få en mycket djupare förståelse.

– Det är som att få en personlig coach tränad på forskningsrapporter. Så i stället för att kräva två timmar av min forskarkollegas tid räcker det med att jag söker i modellen och sedan diskuterar med min kollega i 20 minuter för att validera min förståelse.

Med det sagt gäller det att förstå var svagheterna i Chat GPT finns och inte lita blint på allt som kommer ut. Modellerna komprimerar enorma mängder information och när man skickar in en prompt – en förfrågan i text – så är specifik information inte alltid helt korrekt, säger Oscar Söderlund.

– Det är en av insikterna kring styrkorna och svagheterna i de här modellerna just nu. Exempelvis så länkar den inte alltid till rätt forskningsrapporter utan ”hallucinerar” som det kallas. Så det gäller att alltid se till att ha flera källor och vara källkritisk precis som man alltid ska vara.

Får fler att våga

Oscar Söderlund tror att just det här sättet att kunna bredda sig med stöd av AI också leder till att vissa personer som kanske inte riktigt vågat göra det tidigare får tillgång till ett sätt att utmana sig på ett lättare sätt.

– De kan skapa en personligt skräddarsydd konversation – det finns många olika sätt att lära sig.

Många börjar med att be Chat GPT att göra roliga saker och det gjorde han också.

– Bland de första jag gjorde var att be den skriva låtar, dikter eller tv-avsnitt om riktigt komplicerade saker i mitt jobb – och då kan man plötsligt se ett koncept på ett nytt sätt så att det trillar loss.

Mitt i allt testande och nyfikenhet så gäller det dock att inte glömma bort säkerheten – oron för det är stor i många teknikbolag enligt Oscar Söderlund.

– Ja, det är något jag hör mycket just nu. Många blir nervösa av att det kommer ett verktyg där man kan mata in komplex information och att det finns risker att affärshemligheter kommer att läggas in där. Det är viktigt att ha med sig att modellen inte har något konfidentialitetslöfte.

Även här gäller det som egentligen alltid gäller – man ska aldrig lägga ut konfidentiell information på nätet som man inte kan kontrollera konstaterar han.

Läge att testa

Har man bara det med sig i ryggen så är det verkligen läge att testa de här verktygen nu när konkurrensen mellan de stora aktörerna – framför allt Microsoft och Google – är igång.

– De är mer investerade i att ta marknadsandelar än att kapitalisera på tekniken så det är bra att passa på att lära sig nu när verktygen är tillgängliga på ett enkelt sätt. Det sker mycket innovation nu och det är en hälsosam konkurrens.

