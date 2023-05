Vad står högst upp på din att-göra-lista?

– Högst upp på min att-göra-lista står det varje dag att prioritera mina medarbetare och säkerställa att de mår bra, är motiverade och engagerade och att de har rätt förutsättningar för att lyckas i sin roller.

– Just nu blir det också en hel del framåtblickande där vi på Gekås i större utsträckning än tidigare använder nya tekniska lösningar, fler plattformar och utvärderar nyttan av nya tekniksprång för att med hjälp av tekniken förstärka den fysiska shoppingupplevelsen. Samtidigt fortsätter vi att expandera vår destination i Ullared med fler skäl för våra kunder att resa hit vilket tillsammans ställer höga krav på en långsiktig och hållbar strategi för it-leveransen.

Någon teknik som du håller ögonen på lite extra?

– Utöver nya möjligheter med AI där vi är många som bevittnar fler nya funktionella tillämpningar som kommer att markant förändra sättet att leverera och arbeta med it-tjänster så följer jag vårt samarbete och utvecklingen av en ny affärssystemsplattform med en ny unik databasteknik. Denna teknik kommer möjliggöra för Gekås att bli ännu effektivare, dra nytta av AI och andra snabbt framväxande tekniker och framför allt bidra till att överträffa kundernas förväntningar och leverera en shoppingupplevelse i världsklass.

Vilken är din största utmaning just nu?

– Vi står just nu inför flertalet utmanade men positiva systemförändringar med beroenden tvärs igenom flera verksamheter i destinationen. Här behöver vi säkerställa att leveransen är i enlighet med verksamhetens krav och förväntningar samtidigt som vi realiserar effektivitetsvinster. I en del av förändringsinitiativen gör vi detta tillsammans med våra kunder för att säkerställa att vi gör rätt saker och når deras högt ställda förväntningar på Gekås. Denna förändringsresa ska vi göra med kloka teknikval samt rätt nivå på it-säkerheten.

Vad ser du särskilt fram emot under det närmaste året?

– Jag ser fram emot att våra kunder ska mötas av nya förbättrade lösningar med avsikt att förstärka destinationsupplevelsen före, under och efter besöket. Vi vill bland annat göra det enklare för våra kunder att planera inför sitt besök, hitta i det stora varuhuset och destinationen samt få en snabbare och smidigare incheckning till sitt boende. Vi vill göra allt detta för att möjliggöra för våra kunder att skapa fler härliga minnen tillsammans med nära och kära under sin vistelse i destinationen.